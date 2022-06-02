Россияне украли и повредили на Чернобыльской АЭС имущество на сумму более $135 млн

Во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму более 135 миллионов долларов, подсчеты еще продолжаются и могут увеличиться. Часть украденного оккупантами оборудования сейчас в Беларуси.

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Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко изданию The Washington Post.

С Чернобыльской АЭС оккупанты украли или уничтожили 698 компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров радиации, практически все средства пожаротушения и программное обеспечение.

"Стоимость замены того, что было уничтожено или украдено равна более 135 миллионам долларов. Программное обеспечение, которое было сделано специально для ЧАЭС, незаменимо", - заявил Крамаренко.

Он рассказал, что большинство украденного оборудования, которое было оснащено GPS-трекерами, сейчас находится на территории приграничных областей Беларуси.

В то же время, список того, что российские оккупационные силы украли, взорвали или прострелили в чернобыльских лабораториях и вокруг них, все еще составляется.

Также Крамаренко отметил, что россияне планировали захватить атомную электростанцию на долгий период. Они в самом начале оккупации направили туда сотрудников "Росатома", которые должны были стать "новым руководством".

Войска РФ захватили ЧАЭС в первые дни войны. Часть сотрудников станции, которые тогда были на смене, оказались в заложниках и были вынуждены работать несколько недель без ротации. Станция вернулась под контроль Украины в конце марта, когда российская армия отступила из Киевской и Черниговской областей.

Отметим, руководивший мародерством на ЧАЭС российский генерал получил подозрение по трем статьям.

Напомним также, что недавно получил подозрение в дезертирстве и был арестован военнослужащий-чиновник ЧАЭС, который сбежал оттуда, не обеспечив физическую защиту объекта. Его также проверяют на предмет оказания помощи оккупантам в захвате электростанции.