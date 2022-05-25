Руководивший мародерством на ЧАЭС российский генерал получил подозрение по трем статьям

Генерал-майор российской полиции Олег Якушев, исполнявший обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и руководивший оккупационными силами на Чернобыльской атомной электростанции, заочно уведомлен украинской стороной о подозрении по трем статьям, сообщает Офис генерального прокурора.

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Ему инкриминируют часть 3 статьи 110, часть 2 статьи 437 и часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведение агрессивной войны и нарушение законов и обычаев войны).

По данным следствия, после захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС подозреваемый руководил операцией по ее незаконному удержанию. Во исполнение его преступных приказов из складов, цехов, административных зданий, служебных кабинетов и промышленных площадок предприятия было похищено более 2 тысяч единиц имущества стоимостью более 26 миллионов гривен.

В частности, оккупантами была разукомплектована и полностью выведена из строя Центральная аналитическая лаборатория, которая проводила исследования радиоактивных отходов на разных этапах обращения с ними, что сделало невозможным обеспечение контроля персоналом станции за такими отходами.

Расследование дела ведет Вышгородское райуправление полиции Киевской области, оперативное сопровождение – Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, процессуальное руководство - Вышгородская окружная прокуратура.

Напомним также, что недавно получил подозрение в дезертирстве и был арестован военнослужащий-чиновник ЧАЭС, который сбежал оттуда, не обеспечив физическую защиту объекта. Его также проверяют на предмет оказания помощи оккупантам в захвате электростанции.