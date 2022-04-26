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Энергетика
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Можно спать спокойно. На ЧАЭС восстановили стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива

Можно спать спокойно. На ЧАЭС восстановили стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива

На Чернобыльской атомной электростанции окончательно восстановили стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

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"Благодаря ВСУ, а также подразделениям системы МВД и всем, кто помогает освобождению нашей земли от врага, Чернобыльская АЭС сегодня находится под контролем Украины. Мир может быть спокойным по поводу того, что мы здесь наведем порядок и обеспечим стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива и других опасных" объектов", – отметил он.

Глава МВД также обратил внимание, что, к сожалению, многие гвардейцы, находившиеся в Чернобыле с начала оккупации, остаются в плену РФ. Нацгвардейцев вывезли на территорию Беларуси, где они сегодня находятся.

Фото 2 — Можно спать спокойно. На ЧАЭС восстановили стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива

Напомним, что российские захватчики разграбили в Чернобыльской зоне две исследовательские лаборатории, откуда вывезли источники ионизирующего излучения и образцы топливных материалов.

Эти лаборатории служили для исследований актуальных проблем радиационного воздействия, характеристик веществ, вариантов обращения с радиоактивными материалами для дальнейшего принятия решений по работе по разным направлениям в зоне отчуждения.

Автор:
Максим Беркаль