Можно спать спокойно. На ЧАЭС восстановили стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива

На Чернобыльской атомной электростанции окончательно восстановили стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

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"Благодаря ВСУ, а также подразделениям системы МВД и всем, кто помогает освобождению нашей земли от врага, Чернобыльская АЭС сегодня находится под контролем Украины. Мир может быть спокойным по поводу того, что мы здесь наведем порядок и обеспечим стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива и других опасных" объектов", – отметил он.

Глава МВД также обратил внимание, что, к сожалению, многие гвардейцы, находившиеся в Чернобыле с начала оккупации, остаются в плену РФ. Нацгвардейцев вывезли на территорию Беларуси, где они сегодня находятся.

Напомним, что российские захватчики разграбили в Чернобыльской зоне две исследовательские лаборатории, откуда вывезли источники ионизирующего излучения и образцы топливных материалов.

Эти лаборатории служили для исследований актуальных проблем радиационного воздействия, характеристик веществ, вариантов обращения с радиоактивными материалами для дальнейшего принятия решений по работе по разным направлениям в зоне отчуждения.