Забрали на "сувеніри": росіяни вивезли із Чорнобильської АЕС джерела радіаційного випромінювання

Російські окупанти розграбували в Чорнобильській зоні дві дослідницькі лабораторії, звідки вивезли джерела іонізуючого випромінювання та зразки паливних матеріалів.

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Як повідомляє прес-служба Держагентства з управління зоною відчуження (ДАУЗО), у Чорнобилі існували дві лабораторії для досліджень актуальних проблем радіаційного впливу, характеристик речовин, варіантів поводження з радіоактивними матеріалами для подальшого прийняття рішень щодо роботи з різних напрямків у зоні відчуження.

"У ДСП "Екоцентр" знищено центральну аналітичну лабораторію з характеризації РАВ, при цьому сталося несанкціоноване проникнення у сховище джерел іонізуючого випромінювання, в якому зберігалися зразкові радіоактивні розчини та калібрувальні джерела" , – йдеться у повідомленні .

У ГАУЗО відзначають, що окупанти викрали і пошкодили 133 джерела радіоактивного випромінювання сумарною активністю близько 7 млн беккерелей .

"Це можна порівняти з 700 кг радіоактивних відходів з наявністю бета та гама випромінювання. Навіть невелика частина цієї активності смертельно небезпечна при непрофесійному та неконтрольованому поводженні з ним" , - Заявили у відомстві.

У Держагенстві уточнили, що наразі місцезнаходження викрадених джерел невідоме. Ступінь збереження та безпеки калібрувальних джерел та зразкових радіоактивних розчинів встановити неможливо, а стан пошкоджених буде з'ясовано після проведення відповідної інвентаризації та вимірювань.

Крім того, окупанти також розграб або офіси та лабораторію Інституту проблем безпеки АЕС.

Звідти було вивезено комп'ютери, оргтехніка, розбито або знищено лабораторне обладнання та вимірювальні пристрої. Також розграбовані гаражі з автомобільною технікою, що використовувалась для доставки вчених до об'єктів досліджень.

У ГАУЗО уточнюють , що в лабораторіях ІПБ АЕС знаходилися джерела іонізуючого випромінювання та зразки паливних матеріалів з об'єкту "Укриття", які використовувалися вченими при виконанні досліджень. У відомстві наголосили, що місцезнаходження цих матеріалів також не відоме.

"Якщо радіоактивні матеріали були залишені в зоні відчуження, "викинуті" – це ризик для персоналу, що додатково наголошує на важливості негайного відновлення радіаційно-дозиметричних досліджень та вилучення цих високоактивних джерел у спеціалізовані сховища. Після перевірки на відсутність замінувань, а також за наявності обладнання ця діяльність буде миттєво відновлено", – повідомили у ДАУЗО .

У держагентстві також зазначають, що і поточні випромінювання та частини палива були вивезені "на сувеніри".

"Такі вчинки заберуть пальму першості премії Дарвіна навіть у тих приречених рашистів, які місяць вдихали пил Рудого лісу і перебували в ньому", - наголосили в агентстві.

У ГАУЗО додали, що після носіння такого "сувеніру" із собою протягом двох тижнів гарантовано виникають радіаційні опіки, починається променева хвороба та необоротні процеси в організмі.

Нагадаємо, 24 лютого під час повномасштабного вторгнення в Україну російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації ЧАЕС, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області.

Після цього було зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. За заявами вчених, коливання показників датчиків пов'язані із переміщенням військової техніки.

Зокрема, дані на датчику поруч із об'єктом зберігання радіоактивних відходів "Вектор", "Підлісний", "Третя черга" та "Буряківка" показали семиразове перевищення норм поглиненої дози радіації

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російських окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена .

Пізніше стало відомо, що в результаті присутності в зоні Чорнобильської АЕС, зокрема, в так званому "Рудому лісі" безліч російських окупантів. почали відчувати перші симптоми променевої хвороби .