Российские военные захватили ЧАЭС - СМИ со ссылкой на ОП

Российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции (Киевская область).

Об этом сообщает ряд украинских СМИ, в частности “Украинская правда”, УНИАН и “Интерфакс-Украина” со ссылкой якобы на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты", - цитируют они указанный источник.

В свою очередь советница командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Алена Шевцова на своей странице в Facebook ранее заявила, что захватчики также взяли в заложники персонал станции.

"Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы", - подчеркнула она.

При этом позже Шевцова добавила, что информация все же уточняется, а затем и вовсе заявила, что она не подтвердилась, и "наши отбили" ЧАЭС.