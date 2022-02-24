Російські військові захопили ЧАЕС

Російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області. Про це оголосив під час брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На жаль, вимушений повідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона, так звана зона відчуження і всі об’єкти ЧАЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями. Жертв і постраждалих, за даними керівництва Чорнобильської зони відчуження, як і ЧАЕС, на даний момент немає. Подальша інформація буде уточнюватися", - сказав він.

Перед цим таку інформацію розповсюдила низка українських ЗМІ, зокрема “Українська правда”, УНІАН та “Інтерфакс-Україна” з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Після жорстокого бою наш контроль над чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні. Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі завдадуть шкоди цим безумовно найнебезпечнішим об'єктам", - процитували вони зазначене джерело.

У свою чергу радниця командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олена Шевцова на своїй сторінці у Facebook раніше заявила, що загарбники також взяли у заручники персонал станції.

"Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції знаходиться в заручниках. Це загрожує безпекою не тільки України, а й Європи", - наголосила вона.

При цьому пізніше Шевцова додала, що інформація все ж таки уточнюється, а потім взагалі заявила, що вона не підтвердилася, і "наші відбили" ЧАЕС, однак згодом цю приписку видалила, залишивши оригінальне повідомлення.

Сам же Подоляк на попередньому брифінгу в ВП заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи мали намір влаштувати теракт на Чорнобильській АЕС, проте докладніше ситуацію не описав.

"Є оперативні дані, що декілька ДРГ Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС і спричинити потужну екологічну катастрофу. Це суттєво змінює картину того, що відбувається в Україні. Зрозуміло, що РФ не просто хоче повалити уряд чи замінити його на маріонеткових виконавців – вона хоче спричинити максимальні руйнування в Україні, навіть екологічного характеру”, – цитують його в ВП.