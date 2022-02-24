Частину Херсонської області окуповано загарбниками — ОДА

Усі державні структури у Генічеському районі Херсонської області, а також Північно-Кримський канал, місто Олешки та Каховська ГЕС перейшли під контроль загарбників. Про це заявляє Херсонська обласна адміністрація із посиланням на дані, що надходять від районних адміністрацій у телефонному режимі.

Зазначається, що ворожа техніка стоїть у самому Генічеську, а на околицях встановлено блокпости російських військ, де проводиться перевірка тих, хто виїжджає, на приналежність до Збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

"У Каховському районі військова техніка стоїть у місті Нова Каховка. Захоплено Каховську ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні", — повідомляють також в ОДА.

У Скадовському районі колона військової техніки стоїть біля села Широке і не рухається. У місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина та активні бойові дії також не фіксуються.

Крім того, велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС і попрямувала територією Бериславського району у бік Великої Олександрівки. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Щодо перебування техніки в Бериславі точна інформація відсутня.

Також повідомляється, що під контролем російських військ вже знаходиться місто Олешки (Цюрупинськ). Авіацією противника знищено військові об'єкти, переправа через Дніпро також під контролем загарбників.

В обладміністрації зазначають, що Держслужба з надзвичайних ситуацій у регіоні переведена в режим підвищеної готовності, працює позмінно та тримає постійний зв'язок із медичною службою. За словами начальника оперативно-координаційного центру, служба реагує на всі виклики, нестачі сил та коштів немає.

"Медична служба: Інформація про виклики на НС 24.02.2022 станом на 15:00 (з наростанням). Усього викликів – 23, постраждалих – 33, з них 4 дитини; військовослужбовців – 17. Загиблих – 13, з них 2 дитини, військовослужбовці – 9", — повідомляють також в ОДА.

Нагадаємо також, що два російські військові кораблі атакували український острів Зміїний, розташований біля берегів Одеської області.