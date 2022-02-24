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У Сумській області ЗСУ з ПТРК Javelin знищили 15 танків РФ

javelin
ПТРК Javelin. Фото: Сухопутні війська ЗС України

У районі міста Глухова українські військові застосували протитанкові комплекси Javelin та розгромили колону бронетехніки Росії. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

Внаслідок удару, який бійці Збройних сил України завдали з ПТРК Javelin, знищено 15 танків Т-72 російських окупантів.

Щоб зупинити вторгнення російських військ, бійці ЗСУ застосовують зброю, отриману від західних партнерів. Зокрема, на південному напрямку використовували Bayraktar, а на Донбасі – ПТРК NLAW.

Раніше Збройні сили України захопили перших російських військовополонених. Повідомляється, що це військові Ямпільського мотострілецького полку (дислоковане в Московській області РФ).

Агресор атакує Україну і з моря — два кораблі Чорноморського флоту РФ "Москва" та "Василь Биков обстріляли острів Зміїний. Прикордонники та Збройні сили України тримають оборону. Окупанти вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися.

У Держприкордонслужбі повідомили також про бої на околицях Сум. У відомстві заявили, що російські сили настають з боку Конотопа.

Автор:
Сергій Горєлов