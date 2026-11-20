20 листопада унаслідок атаки росіян на Львів пошкоджено квитковий термінал залізничної станції Скнилів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що машиніст електропоїзда, який у цей час наближався до станції, зупинив його на під’їзді до станції та евакуював пасажирів. Вокзал не працював.

За попередньою інформацією, унаслідок удару по станції є загиблі та постраждалі, зокрема на прилеглій до неї території. Інформація уточнюється. Залізничники не постраждали.

На місці продовжують працювати рятувальники та інші служби. "Укрзалізниця" уточнює наслідки атаки для залізничної інфраструктури.

"Двоє людей загинули під час атаки ворога по залізничній станції "Скнилів". Ще щонайменше четверо постраждали", - повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії в ніч на 20 листопада зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура на кількох ділянках. Через це частина поїздів затримується, а залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.