Державна дума Росії в основному другому читанні ухвалила закон про федеральний бюджет на 2027–2029 роки. Документ передбачає рекордне з радянських часів зростання витрат на армію та силовиків на тлі суттєвого скорочення фінансування медицини, соціальної сфери та підтримки економіки.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Кожен третій рубль — на війну

Згідно із затвердженим проєктом, у 2027 році на потреби армії та закупівлю озброєнь піде 35% усіх бюджетних витрат:

Видатки за статтею "національна оборона" зростуть на 32% — із 12, 9 трлн до 17, 1 трлн рублів (близько $208 млрд ).

Фінансування "нацбезпеки" (МВС, Росгвардія, спецслужби, Слідчий комітет та ФСВП) збільшиться на 7, 6% — до 4, 6 трлн рублів.

Сукупно силовий блок поглине 44% російської казни, або 21,3 трлн рублів.

Цивільних витрати

Водночас цивільні статті бюджету зазнають суттєвого урізання: підтримка національної економіки та охорони здоров'я скоротиться на 3% (до 4,62 трлн та 1,81 трлн рублів відповідно), соцпідтримка населення включно з пенсіями — на 6% (до 6,65 трлн рублів), а сфера ЖКГ — на 8% (до 1,83 трлн рублів).

Найбільше постраждають цільові програми: фінансування проєкту "Багатодітна сім'я" вріжуть на 40% (до 93 млрд рублів), модернізацію лікарень — на 30% (до 54,4 млрд рублів), а бюджет програми боротьби з онкологією обвалиться у 12 разів — із 44,9 млрд до 3,9 млрд рублів.

За оцінками аналітиків, з урахуванням інфляції реальне скорочення незахищених статей бюджету становитиме близько 12%. Відносно ВВП цивільні витрати впадуть до 9% — це мінімальний показник з 2005 року, тоді як у довоєнному 2021 році він сягав 13% ВВП.

Нові податки та дефіцит

Для фінансування війни російський уряд із 2027 року вводить податок на надприбутки для золотодобувачів та виробників кольорових металів, підвищує до 22% максимальну ставку податку на пасивні доходи фізосіб (зокрема на банківські вклади) та запроваджує 22% ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах.

У Мінфіні РФ розраховують, що ці кроки принесуть казні 1,5 трлн рублів у 2027 році та ще 2,2 трлн рублів у 2028–2029 роках. Попри це, бюджет залишиться дефіцитним: у 2027 році "діра" в казні становитиме 5,4 трлн рублів (після очікуваних 7,3 трлн рублів за підсумками поточного року).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони РФ затримає зарплати військовим до січня через рекордну діру в бюджеті. Російське оборонне відомство вперше планує перенести виплату грудневого грошового забезпечення військовослужбовцям на січень наступного року на тлі стрімкого дефіциту коштів у скарбниці.