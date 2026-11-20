Українські банки зараз не можуть обіцяти, що після приєднання до SEPA витрати за міжнародні перекази становитимуть 0–5 євро, як очікує Міністерство фінансів. Бізнес може витратити на обмін валюти значно більше, ніж на банківську комісію. Про це Dilo повідомив президент Національної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Наумов у відповіді на запит редакції.

За його словами, тарифи від 0 до 5 євро можливі для деяких операцій. Але остаточну ціну переказів українські банки встановлять після того, як погодять умови розрахунків з європейськими партнерами.

Чому банки поки не гарантують комісію до 5 євро

10 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який потрібен для вступу України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Після голосування Мінфін оголосив, що міжнародні перекази коштуватимуть 0–5 євро, а гроші будуть надходити майже одразу.

Раніше Dilo у своєму матеріалі вивчило досвід інших країн і показало, що саме приєднання до SEPA не дає таких тарифів.

Наумов підтвердив, що українські банки не будуть змушені автоматично встановлювати комісії до 5 євро. Він навів Молдову як приклад; ця країна вже працює в SEPA. Там фізична особа платить 5 євро за переказ 5000 євро і 8 євро за переказ 20 000 євро. Для компаній одна така опеоголосиврація коштує 3,50 євро, якщо є відповідний бізнес-пакет, або 10 євро без нього.

Тому навіть у межах одного банку комісії змінюються залежно від суми платежу і умов обслуговування.

"Платіж на 20 000 євро цілком може коштувати кілька євро, але зараз рано говорити, що для українського клієнта 5 євро — це максимум", пояснив Наумов.

Президент НАБУ також сказав, що асоціація досліджувала собівартість переказів через SWIFT, зокрема витрати на обслуговування кореспондентських рахунків. Поки що немає підтверджених результатів окремого опитування банків щодо майбутніх тарифів SEPA, які можна було б оприлюднити.

Чому переказ за 5 євро може обійтися бізнесу значно дорожче

Наумов також звернув увагу на ще одну витрату, яку підприємці часто не враховують у міжнародних розрахунках. Це обмін гривні на євро.

Наприклад, українська компанія має гривневий рахунок і повинна переказати європейському постачальнику 20 000 євро. Якщо банківська комісія складе тільки 5 євро, компанії все одно спочатку потрібно купити валюту.

Якщо купити євро в банку, де курс на 0,5% гірший, ніж в іншому, то при покупці 20 000 євро витрати зростуть приблизно на 100 євро в еквіваленті. Це приблизний розрахунок, який показує, як змінюється сума залежно від валютного курсу.

Тому низька комісія за SEPA-переказ не завжди означає найкращі умови для міжнародних розрахунків.

Коли українські банки зможуть назвати тарифи

Наумов каже, що українські банки вже спілкуються з європейськими партнерами. НАБУ допомагає їм оформлювати документи для входу до платіжних схем SEPA. Але ще невідомо, скільки банків зможуть обслуговувати клієнтів одразу після того, як Україну включать до платіжної зони.

Кожен банк має окремо приєднатися до потрібної платіжної схеми, налаштувати розрахунки в євро і пройти тестування.

Наумов сказав, що в Молдові минуло сім місяців між рішенням Європейської платіжної ради включити країну до SEPA та фактичним запуском переказів. Для України він теж радить почекати кілька місяців після такого рішення.

Він вважає, що спочатку клієнти мають мати змогу порівнювати тарифи різних банків. Якщо після запуску SEPA звичайні онлайн-перекази залишатимуться дорогими, тоді можна буде обговорювати з НБУ конкретні обмеження.