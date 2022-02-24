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В Сумской области ВСУ из ПТРК Javelin уничтожили 15 танков РФ

javelin
ПТРК Javelin. Фото: Сухопутные войска ВС Украины

В районе города Глухова украинские военные применили противотанковые комплексы Javelin и разгромили колонну бронетехники РФ. Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

В результате удара, который бойцы Вооруженных сил Украины нанесли из ПТРК Javelin, уничтожены 15 танков Т-72 российских оккупантов.

Чтобы остановить вторжение российских войск, бойцы ВСУ применяют оружие, полученное от западных партнеров. В частности, на южном направлении использовали Bayraktar, а на Донбассе ПТРК NLAW.

Ранее Вооруженные силы Украины захватили первых российских военнопленных. Сообщается, что это военные Ямпольского мотострелкового полка (дислоцирован в Московской области РФ.

Агрессор атакует Украину и с моря — два корабля Черноморского флота РФ "Москва" и "Василий Быков обстреляли остров Змеиный. Пограничники и Вооруженные силы Украины держат оборону. Оккупанты требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться.

В Госпогранслужбе сообщили также о боях в окрестностях Сум. В ведомстве заявили, что российские силы наступают со стороны Конотопа.

Автор:
Сергей Горелов