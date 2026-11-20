Багато українських компаній уже продають свою продукцію за кордоном, мають експортні контракти та партнерів на міжнародних ринках. Але чи достатньо цього, щоб говорити про повноцінний міжнародний бізнес? Справжній виклик полягає в тому, щоб перетворити окремі експортні операції на стабільну та масштабовану бізнес-модель, адаптувати продукт, налагодити дистрибуцію та зробити міжнародний напрям повноцінною частиною бізнесу.

Які рішення допомагають українським компаніям пройти цей шлях, із якими труднощами вони стикаються та яких помилок варто уникати, розкажуть підприємці й топменеджери на GO GLOBAL UA 2026 – онлайн-конференції, що відбудеться 25 листопада.

У центрі програми – практичний досвід компаній, які вже працюють на міжнародних ринках.

Серед тем, які розглянуть спікери:

"Три роки після придбання Alufix: уроки масштабування в ЄС" – Юрій Голянич, генеральний менеджер напрямів Household, Recycling та International Business у корпорації "Біосфера".

"Як побудувати власну дистрибуцію на європейському ринку: стратегія, інвестиції та помилки KIDDISVIT" – Павло Овчинніков, співзасновник та CEO компанії KIDDISVIT.

"Експортувати продукт чи експортувати бізнес-модель?" – Катерина Ніколаєнко, співзасновниця компанії "Наммі Фуд" та бренду "РябChick".

"Як зростати в Європі: вибір ринку, продукту, каналів збуту та комерційної моделі" – Арсеній Белюкін, комерційний директор компанії "Добродія" (Agricom Group).

"Математика експорту: чому амбіції не завжди дорівнюють результату?" – Оксана Ткачук, експертка з маркетингу, інновацій та ШІ-трансформації.

"Ласкаво просимо до ЄС. Тут ваш продукт нікому не потрібен. Поки що" – Микола Такзей, директор з маркетингу та інновацій, консультант зі стратегій зростання бізнесу.

"Private Label для європейських ринків: від ідеї до полиці" – Віталій Понюк, директор з експорту кондитерської фабрики "Ярич".

"Скільки ваш продукт може заробляти за кордоном? Збільшення міжнародних продажів через маркетплейси" – Кирило Кузнецов, керівник напрямку просування на маркетплейсах у Netpeak.

"Польща без рожевих окулярів: як PRIPRAVKA переосмислила модель виходу на нові ринки" – Ольга Ромащенко, маркетинг-директорка PRIPRAVKA.

Також своїм досвідом поділяться керівники та експерти компаній Nova Post Europe, ROSHEN, Bolt, Kormotech, LAMEL MAKEUP, HAVAS DGTL KYIV та Innova Market Insights (Нідерланди).

GO GLOBAL UA 2026 – це можливість дізнатися не лише про успішні кейси, а й про складнощі міжнародної експансії: стратегічні та управлінські рішення, інвестиції, ризики, помилки й уроки, які українські компанії отримали в процесі розвитку бізнесу за кордоном.

Конференція буде корисною власникам бізнесу, CEO, керівникам напрямів розвитку, експортним директорам та всім, хто планує виходити на нові ринки або масштабувати вже наявну міжнародну діяльність.

Дата: 25 листопада 2026 року

Формат: онлайн-конференція

Програма, деталі та реєстрація – GO GLOBAL UA 2026