Вранці 20 листопада російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту компанії ДТЕК в Одеській області. В двох районах зафіксовано масові відключення світла.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Через пошкодження інфраструктури без електропостачання тимчасово залишилася 41 тисяча сімей у двох районах регіону.

За даними енергокомпанії, відключення зафіксовані в Одеському та Роздільнянському районах області.

Фахівці компанії розпочнуть огляд вцілілого обладнання, ремонтні роботи та відновлення електропостачання одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 16 листопада російські війська атакували енергетичні об’єкти компанії ДТЕК в Одеській області. Без світла залишилися понад 52 тисячі родин.