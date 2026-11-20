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Росія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області: знеструмлено десятки тисяч осель
Вранці 20 листопада російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту компанії ДТЕК в Одеській області. В двох районах зафіксовано масові відключення світла.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Через пошкодження інфраструктури без електропостачання тимчасово залишилася 41 тисяча сімей у двох районах регіону.
За даними енергокомпанії, відключення зафіксовані в Одеському та Роздільнянському районах області.
Фахівці компанії розпочнуть огляд вцілілого обладнання, ремонтні роботи та відновлення електропостачання одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.
Про ДТЕК
Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.
Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.
Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.
Нагадаємо, 16 листопада російські війська атакували енергетичні об’єкти компанії ДТЕК в Одеській області. Без світла залишилися понад 52 тисячі родин.