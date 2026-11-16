Росія атакувала енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області

16 листопада російські війська атакували енергетичні об’єкти компанії ДТЕК в Одеській області. Без світла залишилися понад 52 тисячі родин

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Там зауважили, що вранці армія РФ знову атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК на півночі Одещини. Через обстріли без світла залишилися 52,2 тисячі родин.

Також пошкоджено виробничий майданчик компанії. В будівлі вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері.

В ДТЕК повідомили, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням обладнання.

Нагадаємо, вранці 14 листопада російські війська вже атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на півночі Одеської області.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

3 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів. ТЕС припинили генерацію електроенергії.