РФ знову атакувала об’єкт ДТЕК на Одещині: без світла майже 50 тисяч родин

Вранці 14 листопада російські війська знову атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на півночі Одеської області. Унаслідок атаки майже 50 тисяч родин залишилися без електроенергії.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Фахівці розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання.

У ДТЕК зазначили, що цей об’єкт уже неодноразово зазнавав обстрілів, тому його відновлення потребуватиме часу.

Нагадаємо, 11 листопада внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини без світла залишилися 135 тисяч споживачів у трьох районах області.