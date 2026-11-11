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Атака на енергетику Одещини: без світла залишилися 135 тисяч споживачів у трьох районах

Росія вдарила по енергооб'єктах Одещини
Росія вдарила по енергооб'єктах Одещини / ДСНС

Російські війська ввечері 10 та зранку 11 листопада завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Одеської області. Через пошкодження обладнання в регіоні застосовані аварійні відключення електроенергії, одна людина зазнала поранень.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, без електропостачання тимчасово залишаються близько 135 тисяч споживачів у частинах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського районів.

Внаслідок ворожих атак постраждала одна людина — медики надають їй усю необхідну допомогу.

"Енергетики "Укренерго" та ДТЕК "Одеські електромережі" вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям постраждалих громад", - наголосив Кіпер.

На період ліквідації наслідків обстрілів органи місцевого самоврядування розгорнули в області додаткові Пункти незламності, де люди можуть зігрітися та зарядити гаджети.

Нагадаємо, російська атака пошкодила важливе енергообладнання у Дніпропетровській області. Внаслідок цього без електроенергії залишилася значна частина Дніпра та Кам’янського, також було знеструмлено об’єкти критичної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Бесараб

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