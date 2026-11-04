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Росіяни атакували склади з взуттям під Одесою: що відомо про наслідки
У середу, 4 листопада, російські війська завдали удару по складських приміщеннях торговельного призначення у передмісті Одеси, де виготовляли взуття.
Як пише Dilo, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, на місці влучання спалахнули пожежі, а також було повністю знищено два автомобілі.
Внаслідок ворожого обстрілу поранення дістала одна людина.
Місцеві Telegram-канали з посиланням на очевидців уточнюють, що ворог тричі атакував ударними безпілотниками територію промринку "7-й кілометр". Над місцем прильотів піднімається щільний стовп диму.
Наразі рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. Інформація щодо стану постраждалого та масштабів збитків уточнюється.
Нагадаємо, ввечері 3 листопада російські війська завдали удару по Одесі, поціливши у торговельний центр “Сім’я”. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки минулося без загиблих та постраждалих.