Державна митна служба України тимчасово обмежила доступ до окремих розділів Особистого кабінету на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Причиною стали критичні вразливості в одній із програмних платформ, яку використовує, зокрема, сторонній постачальник послуг митниці. Водночас митне оформлення товарів продовжується у звичайному режимі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

У відомстві пояснили, що обмеження запровадили як запобіжний захід для захисту інформації користувачів та недопущення несанкціонованого доступу до даних.

Наразі доступ до частини функцій Особистого кабінету тимчасово недоступний. Яких саме розділів стосуються обмеження, у Держмитслужбі не уточнили.

Коли відновлять доступ до "Єдиного вікна"

Повноцінну роботу Особистого кабінету відновлять після усунення виявлених вразливостей та проведення необхідних перевірок.

Конкретних термінів відновлення доступу митниця поки не називає. Про повернення всіх функцій сервісу обіцяють повідомити додатково.

Водночас у Держмитслужбі наголошують, що інші інформаційні системи, зокрема ті, які забезпечують митне оформлення товарів, продовжують працювати у штатному режимі.

Отже, обмеження стосуються окремих функцій електронного кабінету, а не всієї системи митного оформлення.

Нагадаємо, раніше на українській митниці стався технічний збій у системі NCTS, через який виник ризик затримок транзитних вантажів. Тоді проблеми ускладнили електронний обмін даними між українською митницею та митними адміністраціями інших країн.