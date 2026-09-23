На митниці стався технічний збій: можливі затримки транзитних вантажів

Державна митна служба попередила про можливі затримки під час оформлення та обробки транзитних вантажів через технічні проблеми в системі NCTS. Збій ускладнив електронний обмін повідомленнями між українською митницею та митними адміністраціями інших країн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

У відомстві не уточнили причину технічних труднощів та строки їх повного усунення.

Фахівці митниці працюють над відновленням електронного обміну даними. До цього часу компаніям і перевізникам рекомендують враховувати можливі затримки під час планування переміщення товарів за процедурою спільного транзиту.

Що таке NCTS

NCTS — електронна система, через яку митні органи країн-учасниць процедури спільного транзиту обмінюються даними про переміщення товарів.

У червні 2026 року Україна перейшла на оновлену NCTS Фаза 6, яка є частиною подальшої інтеграції української митної системи з європейською.

Нагадаємо, у червні Україна запустила NCTS Фаза 6. Оновлення змінило порядок електронного оформлення транзитних вантажів під час перевезень між Україною та країнами ЄС.