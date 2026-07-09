Митний безвіз працює: українські компанії оформили десятки тисяч транзитних декларацій

Українська система спільного транзиту NCTS продовжує демонструвати зростання: у квітні–червні 2026 року було оформлено 56,3 тисячі транзитних декларацій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Держмитслужби.

Новий етап митної інтеграції

У другому кварталі 2026 року Україна продовжила активну інтеграцію до європейського митного простору завдяки розвитку системи спільного транзиту NCTS. Ключовою подією цього періоду став перехід на застосування NCTS Фаза 6 у режимі Opt-In, який відбувся 22 червня.

За квітень–червень 2026 року в системі NCTS було оформлено 56,3 тисячі транзитних декларацій. Із них понад 37,1 тисячі переміщень, розпочатих українськими митницями, успішно завершилися у країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту. Водночас українські митні органи забезпечили завершення ще 19,2 тисячі транзитних операцій, які були розпочаті за межами України.

Система NCTS активно використовується і для внутрішніх перевезень. Упродовж другого кварталу майже 9,4 тисячі декларацій Т1 було оформлено для переміщення товарів територією України.

Найбільш результативним місяцем став червень. Тоді було зафіксовано найвищі показники з моменту приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту у жовтні 2022 року: оформлено майже 13 тисяч декларацій на відправлення та близько 7 тисяч декларацій на призначення в Україні.

Паралельно зростає використання гарантійних інструментів під час міжнародних транзитних перевезень. У другому кварталі українські загальні гарантії застосували майже у 33 тисячах декларацій Т1, за якими товари переміщувалися територією Європейського Союзу.

Крім того, протягом цього періоду Державна митна служба зареєструвала 35 нових загальних гарантій у системі управління гарантіями NCTS. Станом на кінець кварталу діяли 118 загальних гарантій загальною сумою понад 426 млн євро та 10,7 тисячі індивідуальних гарантій на суму 820,1 млн євро.

У Держмитслужбі зазначають, що стабільне зростання показників та впровадження NCTS Фаза 6 свідчать про ефективний розвиток системи спільного транзиту в Україні. Подальше вдосконалення електронних сервісів і гармонізація митних процедур із європейськими стандартами мають розширити можливості для бізнесу та спростити міжнародні перевезення.

Зауважимо, митні органи впродовж першого півріччя 2026 року виявили 6 009 порушень митних правил на суму понад 2,5 млрд грн. Кількість таких правопорушень зросла на 23% проти аналогічного періоду минулого року.