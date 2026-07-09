Митниця розповіла, що відбувається з майном, яке вона вилучає

Майно, яке вилучають митниці або яке власники залишають чи передають державі, реалізують через електронні торги. Залежно від статусу майна аукціони адмініструють Prozorro.Продажі або СЕТАМ, а отримані кошти перераховують до державного бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Йдеться про товари, які фігурують у справах про порушення митних правил, залишаються незатребуваними після завершення строків перебування під митним контролем або від яких власники відмовляються на користь держави.

У митниці зазначили, що процедура розпорядження таким майном не змінилася. Усе майно, крім конфіскованого, продають через Prozorro.Продажі. Конфісковане майно реалізують через СЕТАМ.

Ціна товарів і транспортних засобів, які виставляють на електронні торги, вже включає митні платежі. Тому переможець аукціону не сплачує їх додатково.

Після завершення торгів покупець отримує акт про придбання встановленої форми. Він підтверджує право власності на придбаний товар або транспортний засіб.

Потенційні учасники торгів можуть оглянути лоти до аукціону. Графік огляду зазначають в оголошеннях про проведення торгів.

Якщо майно не вдається продати навіть після уцінок, щодо нього можуть ухвалити рішення про безоплатну передачу, переробку, утилізацію або знищення. Це залежить від характеристик конкретного майна.

У Держмитслужбі також наголосили, що митні органи не мають стосунку до магазинів, які використовують у назвах слова "конфіскат" або "митний конфіскат". Такі назви є рекламними формулюваннями і не пов'язані з офіційним продажем майна, вилученого митницями.

Зауважимо, митні органи впродовж першого півріччя 2026 року виявили 6 009 порушень митних правил на суму понад 2,5 млрд грн. Кількість таких правопорушень зросла на 23% проти аналогічного періоду минулого року.