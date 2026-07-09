Таможня рассказала, что происходит с имуществом, которое она изымает

Имущество, изымаемое таможней или которое владельцы покидают или передают государству, реализуют через электронные торги. В зависимости от статуса имущества аукционы администрируют Prozorro. Продажи или СЕТАМ, а полученные средства перечисляют в государственный бюджет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Речь идет о товарах, фигурирующих в делах о нарушении таможенных правил, остаются невостребованными после истечения сроков пребывания под таможенным контролем или от которых владельцы отказываются в пользу государства.

В таможне отметили, что процедура распоряжения таким имуществом не изменилась. Все имущество, кроме конфискованного, продают через Prozorro. Конфискованное имущество реализуют через СЕТАМ.

Цена товаров и транспортных средств, выставляемых на электронные торги, уже включает таможенные платежи. Потому победитель аукциона не платит их дополнительно.

После завершения торгов покупатель получает акт о приобретении установленной формы. Он подтверждает право собственности на приобретенный товар или транспортное средство.

Потенциальные участники торгов могут осмотреть лоты на аукционе. График обзора указывается в объявлениях о проведении торгов.

Если имущество не удается продать даже после уценок, по нему могут принять решение о безвозмездной передаче, переработке, утилизации или уничтожении. Это зависит от черт конкретного имущества.

В Гостаможслужбе также отметили, что таможенные органы не имеют отношения к магазинам, которые используют в названиях слова "конфискат" или "таможенный конфискат". Такие названия являются рекламными формулировками и не связаны с официальной продажей имущества, изъятого таможнями.

Отметим, что таможенные органы в течение первого полугодия 2026 года выявили 6 009 нарушений таможенных правил на сумму более 2,5 млрд грн. Число таких правонарушений возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.