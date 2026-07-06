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Количество нарушений выросло на четверть: таможня перечислила в бюджет более 2,5 млрд грн

Таможня
Таможня перечислила в бюджет более 2,5 млрд грн

Таможенные органы в течение первого полугодия 2026 года выявили 6009 нарушений таможенных правил на сумму более 2,5 млрд грн. Число таких правонарушений возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

По 2437 делам таможенники временно изъяли предметы правонарушений общей стоимостью 352 млн грн. В частности, изъято:

  • промышленные товары на 254 млн. грн;
  • продовольственные товары на 58 млн. грн;
  • транспортные средства более чем на 35 млн грн;
  • валюту на 5 млн. грн.

По 562 делам о нарушении таможенных правил таможни применили административные штрафы на 17 млн. грн. В госбюджет взыскали 29 млн грн с учетом дел, рассмотренных в предыдущих периодах.

На рассмотрение судов таможенные органы передали 3458 дел почти на 1,9 млрд грн. По результатам рассмотрения дел, в том числе открытых ранее, суды наложили взыскание в виде штрафов и конфискации товаров на 5,3 млрд грн.

В июне Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 78,1 млрд грн таможенных платежей. Это самый высокий месячный показатель поступлений от таможни за весь период действия военного положения.

Автор:
Татьяна Гойденко