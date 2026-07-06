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Кількість порушень зросла на чверть: митниця перерахувала до бюджету понад 2,5 млрд грн

Митниця
Митниця перерахувала до бюджету понад 2,5 млрд грн

Митні органи впродовж першого півріччя 2026 року виявили 6 009 порушень митних правил на суму понад 2,5 млрд грн. Кількість таких правопорушень зросла на 23% проти аналогічного періоду минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

У 2 437 справах митники тимчасово вилучили предмети правопорушень загальною вартістю 352 млн грн. Зокрема, вилучено:

  • промислові товари на 254 млн грн;
  • продовольчі товари на 58 млн грн;
  • транспортні засоби на понад 35 млн грн;
  • валюту на 5 млн грн.

У 562 справах про порушення митних правил митниці застосували адміністративні штрафи на 17 млн грн. До держбюджету стягнули 29 млн грн з урахуванням справ, розглянутих у попередніх періодах.

На розгляд судів митні органи передали 3 458 справ майже на 1,9 млрд грн. За результатами розгляду справ, зокрема відкритих раніше, суди наклали стягнення у вигляді штрафів і конфіскації товарів на 5,3 млрд грн.

Додамо, що в червні Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 78,1 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник надходжень від митниці за весь період дії воєнного стану.

Автор:
Тетяна Гойденко