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Митниця забезпечила рекордні 78,1 млрд грн надходжень у червні

митниця
Митниця забезпечила рекордні 78,1 млрд грн надходжень у червні / Державна митна служба України

У червні 2026 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 78,1 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник надходжень від митниці за весь період дії воєнного стану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну митну службу України.

Рівень виконання планових показників за підсумками місяця становив 100,1%.

Порівняно з червнем минулого року обсяг митних платежів зріс на 21,2 млрд грн, або на 37,3%. Таким чином митниця забезпечила суттєве зростання надходжень до державного бюджету.

Загалом за перше півріччя 2026 року до бюджету вже спрямовано 420,1 млрд грн митних платежів.

Додамо, за січень-травень 2026 року митні органи виявили 4 986 порушень митних правил на загальну суму 2 млрд грн. Кількість виявлених правопорушень зросла на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко