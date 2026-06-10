За 5 місяців митниця виявила порушень на 2 млрд грн

За січень-травень 2026 року митні органи виявили 4 986 порушень митних правил на загальну суму 2 млрд грн. Кількість виявлених правопорушень зросла на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на митну службу.

У 2 018 справах митниці тимчасово вилучили предмети правопорушень на 255 млн грн.

Зокрема, було вилучено:

промислових товарів — на 188 млн грн;

продовольчих товарів — на 35 млн грн;

транспортних засобів — на понад 27 млн грн;

валюти — на 5 млн грн.

У 468 справах про порушення митних правил, зокрема відкритих у попередні періоди, митниці застосували адміністративні штрафи на 15 млн грн. До державного бюджету стягнули 25 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

На розгляд до суду митниці передали 2 771 справу про порушення митних правил на суму понад 1,6 млрд грн.

За результатами судового розгляду, зокрема у справах попередніх періодів, накладено стягнень на майже 5,2 млрд грн. Йдеться про конфіскацію товарів та штрафи.

Зростання кількості виявлених порушень митних правил важливе для бюджету та бізнесу: для держави це додаткові надходження і контроль за переміщенням товарів, а для легального бізнесу — питання рівних умов конкуренції.

Зауважимо, за чотири місяці 2026 року митні органи України зафіксували 3 845 порушень митних правил на загальну суму понад 1,6 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість виявлених правопорушень зросла на 17%.