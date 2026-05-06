Митні порушення в Україні зросли на 17%: скільки штрафів сплатили порушники

За чотири місяці 2026 року митні органи України зафіксували 3 845 порушень митних правил на загальну суму понад 1,6 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість виявлених правопорушень зросла на 17%, що свідчить про посилення контролю на кордоні та активізацію виявлення порушень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення митної служби.

У межах розслідувань у 1 508 справах було тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму близько 200 млн гривень. Найбільшу частку становили:

промислові товари — 153 млн грн

продовольчі товари — 25 млн грн

транспортні засоби — понад 22 млн грн

валюта — 0,8 млн грн

Фінансові наслідки для порушників також зросли. У 373 справах митні органи застосували адміністративні штрафи на 11 млн гривень, а до державного бюджету з урахуванням раніше відкритих справ було стягнуто 19 млн гривень.

Суттєва частина справ передається до судів. Загалом за звітний період митниці спрямували 2 095 справ на суму 1,45 млрд гривень. За результатами судових рішень, включно зі справами попередніх періодів, накладено стягнень у вигляді штрафів і конфіскацій на 4,63 млрд гривень.

Зростання кількості порушень і обсягів стягнень вказує на посилення ролі митного контролю та збільшення економічних ризиків для бізнесу, який працює з імпортом і експортом.

У підсумку, митна статистика 2026 року демонструє одночасно зростання виявлених порушень і посилення фінансових санкцій, що підвищує регуляторний тиск на зовнішньоекономічну діяльність.

Зауважимо, протягом січня та лютого 2026 року митні органи зафіксували 1 822 порушення правил на загальну суму 460 млн грн. Це на 24% більше, ніж за такий самий період минулого року.