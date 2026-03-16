Контрабанда поштою: за два місяці митники виявили незаконних посилок на 3,8 млн грн

За 2 місяці 2026 року митники припинили 388 спроб незаконного переміщення товарів поштою / Державна митна служба України

У січні та лютому 2026 року митники зафіксували 388 спроб незаконного пересилання товарів через поштові та експрес-відправлення. Загальна вартість вилучених предметів, серед яких електроніка та медикаменти, склала 3,8 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

За вказаний період було зафіксовано 256 випадків порушення митних правил. Із цієї кількості 218 фактів виявлено під час ввезення товарів на територію України.

Найчастіше об’єктами порушень ставали:

  • мобільні телефони та електронні девайси; 
  • товари подвійного використання; культурні цінності; 
  • лікарські засоби та медичні препарати.

Серед основних видів адміністративних порушень виділяють пересилання заборонених товарів (128 фактів), недостовірне декларування (114 фактів) та приховування від контролю (14 фактів). За ці діяння закон передбачає штрафні санкції та можливу конфіскацію майна.

Кримінальні правопорушення

Окрім адміністративних справ, митники виявили 132 випадки з ознаками кримінальних злочинів. У зв’язку з цим правоохоронним органам направлено відповідні матеріали:

  • до Служби безпеки України — 107 повідомлень; 
  • до органів Міністерства внутрішніх справ — 25 повідомлень.

Як зазначили в ДМСУ, митний контроль міжнародних відправлень триває в межах чинного законодавства для недопущення потрапляння заборонених предметів на територію країни.

Нагадаємо, в Україні вперше реалізовано повністю автоматичне оформлення імпортних та тимчасово ввезених товарів. Митні декларації тепер обробляються без участі митника.

Тетяна Ковальчук