В Україні запрацював автоматичний випуск імпортних товарів без участі митника

В Україні вперше реалізовано повністю автоматичне оформлення імпортних та тимчасово ввезених товарів. Митні декларації тепер обробляються без участі митника.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Митниця України переходить на новий рівень

"Раніше технологія автовипуску застосовувалася тільки для експорту. Відтепер система поширюється і на ввезення товарів. На даному етапі - лише для бізнесу з найвищим рівнем довіри митних органів - для АЕО", - йдеться в повідомленні.

Як працює автоматичний випуск

Автоматичний випуск товарів здійснюється на основі перевірки митної декларації спеціальною системою аналізу ризиків. Порівняно з експортом, на початковому етапі впровадження для імпорту застосовуються більш жорсткі критерії - як до самих товарів, так і до операцій та імпортерів. Зокрема, наразі автоматичний випуск доступний лише для бізнесу з найвищим рівнем довіри з боку митних органів, тобто для авторизованих економічних операторів (АЕО).

Це відповідає практиці Європейського Союзу, де автоматизація митних процедур є стандартом для сумлінного бізнесу. Запровадження автовипуску для імпорту є черговим кроком України до гармонізації митних процедур із європейськими стандартами.

Від експорту до імпорту

Нагадаємо, що автоматичне оформлення експортних декларацій уже демонструє стабільну динаміку. Так, у лютому цього року понад 6,5% усіх експортних декларацій було оформлено повністю автоматично.

Відтепер автоматичний випуск застосовується не лише до імпорту, а й для окремих випадків тимчасового ввезення та розміщення товарів на митному складі. Подальший розвиток цифрових інструментів дозволить розширити перелік товарів і митних режимів, доступних для автовипуску.

Автоматизація митних процедур забезпечує передбачуваність для бізнесу, мінімізує вплив людського фактору та підвищує прозорість на кордонах.

Нагадаємо, протягом січня та лютого 2026 року митні органи України зафіксували 1 822 порушення правил на загальну суму 460 млн грн. Це на 24% більше, ніж за такий самий період минулого року.