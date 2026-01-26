Зростання платежів до 716,1 млрд грн, цифровізація: яких результатів досягла митниця за 2025 рік

Попри виклики війни, українська митниця демонструє стійкість та нарощує темпи реформування. За 2025 рік до держбюджету надійшло 716,1 млрд грн митних платежів — це на 21% більше, ніж торік. Грудень 2025-го взагалі встановив абсолютний рекорд з початку великої війни: 75 млрд грн лише за один місяць.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у митному огляді за IV квартал 2025 року.

Торік товарообіг України сягнув $125,1 млрд. Імпорт становив $84,8 млрд, експорт – $40,3 млрд. ЄС залишається ключовим торговельним партнером України – 47% імпорту та 58% експорту.

"Безвіз" і транзит

2025 рік став рекордним для NCTS. Україна застосовує режим спільного транзиту з 38 країнами. IV квартал 2025 року показав найкращий квартальний результат – 46,6 тис. транзитних декларацій, що на 10,1 тис. більше, ніж у попередньому кварталі. Загалом за 2025 рік оформлено 142 тис. транзитних декларацій.

Також зросла спроможність фінансових гарантій: 87 загальних гарантій на €300 млн та 22,7 тис. індивідуальних гарантій на €1 млрд.

Цифровізація на кордоні

Цифровізація — це не просто гасло, а реальні інструменти. У IV кварталі 2025 року реалізовано низку електронних рішень:

затверджено Специфікацію електронного обміну даними щодо суднозаходів у морських портах;

впроваджено модуль "Запити та рішення" в АСМО "Центр";

у "Єдиному вікні" запроваджено QR-коди для швидкої сплати митних платежів;

чат-бот "Єдиного вікна" доповнено функціями штучного інтелекту та голосового спілкування.

EUR.1 та нові ринки

Держмитслужба видала 1,5 млн сертифікатів EUR.1. Для наших виробників це означає нульове ввізне мито на ринках ЄС, Великої Британії, Ізраїлю та багатьох інших країн. Найпопулярнішими товарами на експорт стали мед, курятина, олія та цукор, а ключовими партнерами — Польща, Німеччина та Румунія.

Безпека понад усе

Митниця — це передусім захист. У 2025 році кінологічні команди виявили на 26,2% більше спроб контрабанди, ніж торік. Також Україна вперше почала застосовувати санкції до морських суден за допомогою автоматизованої системи ідентифікації.

Нагадаємо, Держмитслужба підбила проміжні підсумки авторизації митних брокерів у 2026 році: видано 1000 дозволів при загальній кількості у 2480 розглянутих заяв. Фактично, понад половина претендентів не змогли пройти перевірку з першого разу