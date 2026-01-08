Запланована подія 2

Українська митниця встановила рекорди у застосуванні NCTS у 2025 році

митниця
Україна впроваджує NCTS / Depositphotos

У січні 2025 року всі країни-учасниці Конвенції про процедуру спільного транзиту перейшли на NCTS Фаза 5 та почали використовувати єдину оновлену версію електронної транзитної системи. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Україна підтвердила свою спроможність не лише впроваджувати європейські митні інструменти, а й розвивати їх на рівних із міжнародними партнерами.

Протягом року українські митні органи успішно завершили майже 96,5 тис. переміщень, розпочатих в Україні, а також понад 45,5 тис. переміщень, ініційованих в інших країнах-учасницях. Загалом було оформлено майже 142 тис. транзитних декларацій, що стало безпрецедентним результатом для України.

Особливо показовим став IV квартал 2025 року:

  • майже 30,5 тис. декларацій Т1, розпочатих митними органами України;
  • понад 16 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах та завершених в Україні.

У грудні 2025 року досягнуто найвищих місячних показників:

  • понад 10,5 тис. декларацій Т1, розпочатих українською митницею;
  • 5,7 тис. переміщень, завершених в Україні, що стало рекордом з моменту впровадження NCTS.

Зростання внутрішнього транзиту

Активне використання NCTS спостерігається не лише у міжнародному, а й у внутрішньому транзиті. Кількість таких переміщень зросла майже у 2,5 рази — з 10 тис. у 2024 році до 24,5 тис. у 2025, що свідчить про довіру бізнесу до цифрових митних рішень.

Фінансові гарантії та довіра бізнесу

У 2025 році для спільного транзиту в NCTS було зареєстровано 87 загальних гарантій на суму майже 300 млн євро, що на 51% більше у порівнянні з попереднім роком. Кількість індивідуальних гарантій зросла на 44% — до 22 701 на суму понад 1 млрд євро.

Фото 2 — Українська митниця встановила рекорди у застосуванні NCTS у 2025 році

Три суб’єкти процедури спільного транзиту отримали спрощення «використання звільнення від гарантії» на суму майже 27 млн євро. Станом на кінець 2025 року в NCTS зареєстровано 11 таких суб’єктів, а загальна сума звільнення від гарантії перевищує 57 млн євро.

Статистика свідчить про зростання довіри бізнесу до митних процедур та поступовий перехід України до європейської моделі партнерства між митницею та учасниками транзиту.

Додамо, 1 жовтня виповнилося три роки з моменту запровадження в Україні “митного безвізу” — міжнародного застосування  (NCTS). За цей час бізнес оформив понад 231 тис. декларацій за процедурою спільного транзиту. Кількість перевезень щороку стабільно зростає

Автор:
Тетяна Гойденко