Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,47

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Спільний транзит з ЄС: в Україні розпочато розпочато розробку нової митної системи

митниця
Україна впроваджує NCTS Фаза 6 / Depositphotos

Україна розпочала розробку оновленої системи спільного транзиту NCTS Фаза 6. Цей крок є ключовим для подальшої інтеграції з митними системами Євросоюзу. Завершити розробку та впровадити систему планується у 2026 році. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

NCTS Фаза 6 — це оновлена версія нової комп'ютеризованої транзитної системи (New Computerised Transit System). Вона спрямована на вдосконалення електронних митних процедур, забезпечення ефективного транзиту товарів та гармонізацію з європейськими стандартами.

Повідомляється, що розробка триватиме в рамках контракту, укладеного Державною митною службою України, який фінансується Програмою ЄС з підтримки управління державними фінансами (EU4PFM). 

Для українського бізнесу Держмитслужба обрала складніший, але вигідніший варіант системи — "Opt-in". Цей підхід збереже звичні переваги спільного транзиту, що особливо важливо до вступу України в ЄС.

“Впровадження NCTS Фаза 6 оптимізує процедуру спільного транзиту для українських трейдерів з урахуванням інтеграції до цифрових систем ЄС”, - зазначив Сергій Демченко, директор Департаменту транзитних процедур Держмитслужби.

Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт EU4PFM з митних питань, відзначив кваліфікований проектний підхід Держмитслужби до реалізації цього контракту, який враховує позитивний досвід, набутий при запровадженні NCTS та вступі до Конвенції про процедуру спільного транзиту. 

Нагадаємо, у другому кварталі 2025 року митниками було оформлено майже 34 тисячі транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту NCTS — це рекордний показник і на 8 тисяч більше, ніж у попередньому кварталі.

Автор:
Тетяна Бесараб