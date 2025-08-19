Спільний транзит з ЄС: в Україні розпочато розпочато розробку нової митної системи

Україна розпочала розробку оновленої системи спільного транзиту NCTS Фаза 6. Цей крок є ключовим для подальшої інтеграції з митними системами Євросоюзу. Завершити розробку та впровадити систему планується у 2026 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

NCTS Фаза 6 — це оновлена версія нової комп'ютеризованої транзитної системи (New Computerised Transit System). Вона спрямована на вдосконалення електронних митних процедур, забезпечення ефективного транзиту товарів та гармонізацію з європейськими стандартами.

Повідомляється, що розробка триватиме в рамках контракту, укладеного Державною митною службою України, який фінансується Програмою ЄС з підтримки управління державними фінансами (EU4PFM).

Для українського бізнесу Держмитслужба обрала складніший, але вигідніший варіант системи — "Opt-in". Цей підхід збереже звичні переваги спільного транзиту, що особливо важливо до вступу України в ЄС.

“Впровадження NCTS Фаза 6 оптимізує процедуру спільного транзиту для українських трейдерів з урахуванням інтеграції до цифрових систем ЄС”, - зазначив Сергій Демченко, директор Департаменту транзитних процедур Держмитслужби.

Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт EU4PFM з митних питань, відзначив кваліфікований проектний підхід Держмитслужби до реалізації цього контракту, який враховує позитивний досвід, набутий при запровадженні NCTS та вступі до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Нагадаємо, у другому кварталі 2025 року митниками було оформлено майже 34 тисячі транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту NCTS — це рекордний показник і на 8 тисяч більше, ніж у попередньому кварталі.