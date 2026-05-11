НАБУ і САП проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Єрмаком

НАБУ і САП увечері 11 травня проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Українська правда".

За словами народного депутата Ярослава Железняка, поки що немає підтвердження про оголошення підозри. "Можливо це просто обшук. Поки ряд джерел говорять саме про це", — зазначив політик.

Пізніше він додав: "Присутній і прокурор САП… що трохи збільшує вірогідність не тільки обшуків".

Поки ні НАБУ, ні САП не коментували проведення слідчих дій.

Нагадаємо, Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Після звільнення Єрмак повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до походу в політику. Він став очільником новоствореного комітету при Національній асоціації адвокатів України.