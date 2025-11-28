Перезавантаження Офісу президента. Зеленський оголосив про відставку Єрмака

Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку. 29 листопада глава держави проведе консультації з тими, хто може очолити ОП.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Я хочу, щоб ні у кого не було питань до України. Тому сьогодні – наступні внутрішні рішення. Перше, відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була патріотичною позицією", – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що стосовно нового керівника Офісу президента завтра, 29 листопада, він проведе консультації з кандидатами на цю посаду.

Крім того, за словами глави держави, незабаром відбудуться перемовини щодо мирного плану за участю представників України: начальника Генштабу, представників МЗС, секретаря РНБО та розвідки.

"І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип", – зазначив президент.

Зеленський також оголосив про нові зустрічі з американською стороною.

Незабаром після звернення Зеленського на сайті Офісу президента було опубліковано указ про звільнення Єрмака.

Про обшуки у Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада співробітники НАБУ і САП проводили обшуки у Андрія Єрмака. Журналістам "Української правди" вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк стверджував, що Андрій Єрмак фігурує на плівках НАБУ у справі бізнесмена Тімура Міндіча під кодовим іменем "Алі Баба".

Водночас нардеп Олексій Гончаренко назвав три ймовірні причини обшуків у голови ОП.

За його словами, перевірки пов'язані з наказами силових структур стежити за співробітниками НАБУ та САП, за участю Єрмака у схемах Тімура Міндіча, а також із ще одним об'єктом, який, як стверджує Гончаренко, Єрмак "віджимав". Він зазначив, що цей епізод задокументований, але у ЗМІ про нього поки не повідомлялося.

Сам Єрмак заявив, що під час обшуків жодних перешкод у слідчих не було.

Додамо, вечері 20 листопада Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". За інформацією ЗМІ та деяких народних депутатів, питання звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака підіймалося, але рішення щодо звільнення ухвалене не було.

Про справу Міндіча

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції, який раніше очолював Міненерго, Германа Галущенка відправили в відставку.