"З мого боку – повне сприяння": Єрмак прокоментував обшуки у себе вдома

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що антикорупційні органи прийшли до нього додому з обшуками, і пообіцяв сприяти розслідуванню.

Як пише Delo.ua, про це він написав у своїх соцмережах.

"Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 листопада, співробітники НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі.

Що відомо

Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк стверджував, що Андрій Єрмак фігурує на плівках НАБУ у справі бізнесмена Тімура Міндіча під кодовим іменем "Алі Баба".

Нардеп Олексій Гончаренко назвав три ймовірні причини обшуків у голови ОП.

За його словами, перевірки пов'язані з наказами силових структур стежити за співробітниками НАБУ та САП, за участю Єрмака у схемах Тімура Міндіча, а також із ще одним об'єктом, який, як стверджує Гончаренко, Єрмак "віджимав".

Він зазначив, що цей епізод задокументований, але у ЗМІ про нього поки що не повідомлялося.

Зеленський не звільнив Єрмака

Нагадаємо, вечері 20 листопада Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". За інформацією ЗМІ та деяких народних депутатів, питання звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака підіймалося, але рішення щодо звільнення ухвалене не було.

19 листопада представники політичної партії "Слуга народу" виступили з заявою про необхідність створення нової коаліції і нового уряду у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП. Її опублікував нардеп від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Важливо, щоб діяльність Офісу президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик. Ми переконані, що президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства, як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення", - наголошувалося у зверненні.

Скільки депутатів від "слуг" підписало цю заяву і хто саме її підписав, Потураєв не уточнив.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія натомість закликав не сприймати це як позицію всієї фракції.