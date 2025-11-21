Зеленський прокоментував зустріч з депутатами: пообіцяв "рішення" для забезпечення дієздатності Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із парламентською фракцією партії "Слуга Народу", заявивши, що на ній обговорювали "чутливі питання", та пообіцяв рішення для забезпечення дієздатності парламенту

Як пише Delo.ua, про це він сказав у відеозверненні.

"Були різні питання, чутливі також. Але домовленість очевидна: кожен має працювати на Україну. Парламент воєнного часу має бути дієздатним. І я вдячний кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, будуть, які допоможуть в цьому", - сказав Володимир Зеленський.

Про які саме рішення йдеться - президент не уточнив.

Ввечері 20 листопада президент Володимир Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". За інформацією ЗМІ та деяких народних депутатів, питання звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака підіймалося, але рішення щодо звільнення ухвалене не було.

Чому підіймалося питання відставки Єрмака

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк раніше стверджував, що Єрмак фігурує на плівках "Міндіча" у справі "Мідас" НАБУ під кодовим іменем "Алі Баба".

19 листопада представники політичної партії "Слуга народу" виступили з заявою про створення нової коаліції і нового уряду у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП. Її опублікував нардеп від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Важливо, щоб діяльність Офісу президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик. Ми переконані, що президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства, як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення", - наголошувалося у зверненні.

Скільки депутатів від "слуг" підписало цю заяву і хто саме її підписав Потураєв не уточнив.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія натомість закликав не сприймати це як позицію всієї фракції.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції, який раніше очолював Міненерго, Германа Галущенка відправили в відставку.