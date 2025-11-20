"Захист України – це захист Європи". The Economist закликає не допустити, щоб корупційний скандал підірвав підтримку

Оборона та підтримка України – це оборона всієї Європи, і корупційний скандал у "Енергоатомі" не повинен послабити міжнародну допомогу.

У статті The Economist наголошується, що допустити перемогу Володимира Путіна у війні було б катастрофою. Видання Delo.ua виділило ключові тези цієї статті, підкреслюючи важливість збереження солідарності з Україною.

Скандал у "Енергоатомі" підриває ресурси української оборони

В Україні продовжується скандал у державному агентстві з ядерної енергетики "Енергоатом", пов’язаний із відкатами та відмиванням коштів. Ця криза стала однією з найбільших для президента України з початку війни з Росією: двох міністрів уже усунули з посад, одного заарештували, а нові викриття високопосадовців здаються неминучими, зазначається в статті.

Ситуація викликає занепокоєння серед західних союзників України, а для пересічних громадян, особливо тих, хто живе під постійними атаками або воює на фронті, вона є особливо тривожною. За даними джерел, йдеться про ймовірне незаконне привласнення державних коштів на суму близько 100 мільйонів доларів.

"Якщо вони винні, то позбавили власні війська ресурсів", – наголошується в публікації.

Скандал розкрив "давню" проблему корупції в Україні

Обурення через скандал виправдане, проте важливо розрізняти його масштаби. Корупція, яку він виявив, не є новим явищем: Україна має довгу до- та пострадянську історію зловживань. "Західна місія щодо заохочення реформ завжди була приречена на повільність. Ці зусилля передують пану Зеленському та переживуть його", – йдеться в статті.

Українські антикорупційні органи здатні ефективно працювати

Скандал у державному агентстві "Енергоатом" містить і позитивний сигнал: українські антикорупційні органи, попри спробу обмежити їхню незалежність у липні, демонструють здатність ефективно виконувати свою роботу. Ці викриття підтверджують їхню діяльність і можуть у довгостроковій перспективі зміцнити позиції антикорупційних структур, на що сподіваються прихильники України.

Зеленський має продовжувати боротьбу з корупцією

Поки що Володимир Зеленський безпосередньо не причетний до скандалу, хоча всі державні кошти проходять через його адміністрацію, а серед фігурантів є його колишній бізнес-партнер, зазначає видання. Проте його позиція вже пошкоджена, а керівник апарату Андрій Єрмак перебуває під величезним тиском і може стати "жертвою" ситуації.

"Якщо скандал зробить позицію самого пана Зеленського нестійкою, нехай так і буде. На початку війни він проявив себе як герой, відмовившись тікати. Йому потрібно визнати, що тепер він повинен так само невпинно боротися з корупцією, щоб підтримувати моральний дух вдома та підтримувати за кордоном", – йдеться в статті.

Однак жоден лідер не є незамінним: історія показує, що країни продовжували перемагати навіть після зміни керівництва під час світових криз, йдеться в статті.

Скандал може бути використаний як привід для обмеження допомоги

Небезпека того, що скандал у "Енергоатомі" підриватиме міжнародну підтримку України, є реальною. Західні критики: від американських республіканців MAGA до європейських популістів, таких як Орбан, Фіцо, німецька AfD і французьке Національне об’єднання, вже використовують цю справу як аргумент про корумпованість України та "недостойність" підтримки. Для них це зручний привід обмежити допомогу або послабити відносини з Києвом.

Послаблення допомоги вигідне лише Путіну

З геополітичної точки зору, скандал у "Енергоатомі" нічого не змінює. Україна ніколи не була взірцем бездоганного управління, і саме тому Захід витратив уже близько 400 мільярдів доларів на її захист.

"Якби підтримка Заходу похитнулася, єдиним переможцем був би Путін. Він був би ближчим до знищення України та перетворення її на ще більш корумповану державу-клієнта. Якщо це станеться, кінцева ціна для Європи (і для Америки, якщо вона продовжуватиме виконувати свої зобов'язання перед НАТО) буде значно вищою, ніж ціна продовження підтримки України", – зазначається в публікації.

Підтримка України є ключовим заходом безпеки для Європи

Перемога Росії в Україні загрожує тим, що держава з понад 30 мільйонами населення опиниться "в полоні" та на порозі ЄС, наповнена зброєю та сповнена обурення, що може спричинити тиск на НАТО, Молдову та масові потоки біженців.

"Захист України – це захист Європи. Якщо спекулянти винні, вони заслуговують на гниття у в'язниці. Але Захід не повинен дозволити неприємному скандалу засліпити його перед більшою небезпекою, що нависає з боку Москви", – підсумовує видання.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення і були звільнені з посад.