"Защита Украины – это защита Европы". The Economist призывает не допустить, чтобы коррупционный скандал подорвал поддержку

Оборона и поддержка Украины – это оборона всей Европы, и коррупционный скандал в "Энергоатоме" не должен ослабить международную помощь.

В статье The Economist отмечается, что допустить победу Владимира Путина в войне было бы катастрофой. Издание Delo.ua выделило ключевые тезисы этой статьи, подчеркивая важность сохранения солидарности с Украиной.

Скандал в "Энергоатоме" подрывает ресурсы украинской обороны

В Украине продолжается скандал в государственном агентстве по ядерной энергетике "Энергоатом", связанный с коррупцией и отмыванием средств. Этот кризис стал одним из крупнейших для президента Украины с начала войны с Россией: двух министров уже отстранили от должностей, одного арестовали, а новые разоблачения чиновников кажутся неизбежными, отмечается в статье.

Ситуация вызывает беспокойство среди западных союзников Украины, а для рядовых граждан, особенно тех, кто живет под постоянными атаками или воюет на фронте, она особенно тревожна. По данным источников, речь идет о вероятном незаконном присвоении государственных средств на сумму около 100 миллионов долларов.

"Если они виноваты, то лишили собственных войск ресурсов", - отмечается в публикации.

Скандал раскрыл "давнюю" проблему коррупции в Украине

Возмущение из-за скандала оправдано, однако важно различать его масштабы. Коррупция, которую он обнаружил, не является новым явлением: у Украины длинная до- и постсоветская история злоупотреблений. "Западная миссия по поощрению реформ всегда была обречена на медлительность. Эти усилия предшествуют господину Зеленскому и переживут его", – говорится в статье.

Украинские антикоррупционные органы способны эффективно работать

Скандал в государственном агентстве "Энергоатом" содержит положительный сигнал: украинские антикоррупционные органы, несмотря на попытку ограничить их независимость в июле, демонстрируют способность эффективно выполнять свою работу. Эти разоблачения подтверждают их деятельность и могут в долгосрочной перспективе укрепить позиции антикоррупционных структур, на что надеются сторонники Украины.

Зеленский должен продолжать борьбу с коррупцией

Пока Владимир Зеленский напрямую не причастен к скандалу, хотя все государственные средства проходят через его администрацию, а среди фигурантов есть его бывший бизнес-партнер, отмечает издание. Однако его позиция уже повреждена, а руководитель аппарата Андрей Ермак находится под огромным давлением и может стать жертвой ситуации.

"Если скандал сделает позицию самого господина Зеленского неустойчивой, пусть так и будет. В начале войны он проявил себя как герой, отказавшись бежать. Ему нужно признать, что теперь он должен непрестанно бороться с коррупцией, чтобы поддерживать моральный дух дома и поддерживать за рубежом", - говорится в статье.

Однако ни один лидер не является незаменимым: история показывает, что страны продолжали побеждать даже после смены руководства во время мировых кризисов, говорится в статье.

Скандал может быть использован в качестве повода для ограничения помощи

Опасность того, что скандал в "Энергоатоме" будет подрывать международную поддержку Украины, реальна. Западные критики: от американских республиканцев MAGA до европейских популистов, таких как Орбан, Фицо, немецкая AfD и французское Национальное объединение, уже используют это дело как аргумент о коррумпированности Украины и "недостойности" поддержки. Для них это удобный повод ограничить помощь или ослабить отношения с Киевом.

Ослабление помощи выгодно только Путину

С геополитической точки зрения скандал в "Энергоатоме" ничего не меняет. Украина никогда не была образцом безупречного управления, и именно поэтому Запад потратил около 400 миллиардов долларов на ее защиту.

"Если бы поддержка Запада пошатнулась, единственным победителем был бы Путин. Он был бы ближе к уничтожению Украины и превращению ее в еще более коррумпированное государство-клиента. Если это произойдет, конечная цена для Европы (и для Америки, если она будет продолжать выполнять свои обязательства перед НАТО) будет значительно выше, чем цена продолжения поддержки Украины" .

Поддержка Украины является ключевой мерой безопасности для Европы

Победа России в Украине грозит тем, что государство с более чем 30 миллионами населения окажется "в плену" и на пороге ЕС, наполнена оружием и полна негодования, что может оказать давление на НАТО, Молдову и массовые потоки беженцев.

"Защита Украины – это защита Европы. Если спекулянты виноваты, они заслуживают гниения в тюрьме. Но Запад не должен позволить неприятному скандалу ослепить его перед нависающей со стороны Москвы большей опасностью", – заключает издание.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерша энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции, ранее возглавлявший Минэнерго, Герман Галущенко подали заявления об увольнении и были уволены с должностей.