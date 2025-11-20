Обе стороны должны согласиться на уступки: Рубио прокомментировал мирный план Трампа для окончания войны

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон формирует перечень возможных идей для прекращения войны РФ против Украины, отметив необходимость реалистических решений и взаимных уступок.

Как пишет Delo.ua, об этом Рубио. написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, чтобы остановить войну Украине, необходим обмен "серьезными и реалистичными идеями".

Обе стороны должны согласиться на компромиссы

В то же время, по его убеждению, достижение продолжительного мира возможно только при условии, что обе стороны войны согласятся на компромиссы.

"Для достижения длительного мира обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать список потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта", - подчеркнул Рубио.

Трамп одобрил новый план мира между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп одобрил новый план мира между Россией и Украиной, состоящий из 28 пунктов . NBC News, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, над этим планом работали спецпосланник Трампа Стив Виткофф, вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и зять американского президента Джаред Кушнер.

Как рассказал NBC неназванное американское чиновник, новый план сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения продолжительного мира.

Трое американских чиновников сообщили, что рамки так называемого мирного соглашения еще предстоит представить украинцам, и что сроки окончательного согласования проекта плана совпадают с визитом делегации Пентагона в Украину 20 ноября.

Украине предлагают отказаться от части территорий

Новый мирный план Соединенных Штатов по окончании войны России против Украины предусматривает отказ Киева от части территории и определенных видов вооружения. Reuters.

По словам двух осведомленных с ситуацией источников, США дали сигнал президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна согласиться на разработанное Вашингтоном рамочное соглашение по завершению войны.

Кроме этого, в перечень требований входит и сокращение численности Вооруженных Сил Украины. Как сообщили собеседники Reuters, Вашингтон стремится получить от Киева согласие на ключевые положения документа.

Ранее Трамп заявлял, что поддерживает идею заморозки войны между Россией и Украиной на существующей линии фронта, и возразил, что призвал украинского президента Владимира Зеленского уступить всю территорию Донецкой области.