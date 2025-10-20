Трамп опроверг, что призвал Зеленского отдать РФ всю Донецкую область

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею заморозки войны между Россией и Украиной на существующей линии фронта и возразил, что призвал украинского президента Владимира Зеленского уступить всю территорию Донецкой области.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп заявил в комментарии журналистам на борту Air Force One, передает Reuters.

Не предлагал отдать Россию Донбасс

По словам главы Белого дома, тема передачи территорий не обсуждалась во время встречи с Зеленским. Трамп поддерживает идею временного прекращения огня на текущих линиях фронта.

"Нет, мы никогда не обсуждали это. Мы считаем, что они должны просто остановиться на тех линиях, где они сейчас находятся, на линиях фронта. Сейчас у вас есть линия фронта. Остальные очень сложно обсуждать", - подчеркнул президент США.

По его убеждению, приоритетным является вопрос прекращения огня, ведь стороны смогут "договориться о чем-то позже".

"Что, по вашему мнению, должно произойти с Донбассом? Пусть все останется так, как есть. Сейчас он разделен. Я думаю, что 78% территории уже занято Россией. Оставьте все так, как есть сейчас. Они могут договориться о чем-то позже. Но я сказал, что нужно разделить и остановиться на линии фронта. Идите домой."

Результаты переговоров в Белом доме

17 октября в Белом доме состоялась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Трамп и Зеленский разошлись во мнениях по поводу предстоящей войны в Украине после своей уже третьей встречи в Вашингтоне.

По мнению президента США, пора остановить убийства и заключить мирное соглашение между странами.

Трамп во время переговоров дал четко понять, что Украина не получит ракет далекого радиуса действия Tomahawk, о которых Киев давно просил.

Зеленский отметил, что Украине нужны мощные гарантии безопасности от Соединенных Штатов и партнеров, особенно в случае прекращения огня.

Напомним, 16 октября Трапм провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и назвал его очень продуктивным. Он сообщил о запланированных предстоящих встречах. Сначала пройдут переговоры советников высокого уровня, а затем Трамп и Путин встретятся лично в Будапеште.