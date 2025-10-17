Передумав: Трамп розповів, як Путін відмовляв його передавати Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час його телефонної розмови із главою РФ Володимиром Путіним той відмовляв його передавати ракети Tomahawk Україні.

Як пише Delo.ua, про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі.

Він дав зрозуміти, що не дасть Зеленському ракети Tomahawk.

"Нам потрібні Tomahawk. У Сполучених Штатів їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати їхні запаси заради нашої країни. Вони нам також потрібні", – заявив Трамп.

Хоча раніше президент США наголошував, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не зупинить війну.

Трамп про те, як Путін відмовляв його передавати Tomahawk Україні

Трампа також запитали, чи намагався Путін відмовити його від продажу ракет Tomahawk Україні.

"Звісно, а як ви гадаєте? Ви думали, він скаже продати їх Україні, мовляв: "Будь ласка, продай їм ці ракети, я дуже це ціную?"", - відповів глава Білого дому.

Він додав, що Путіну дуже не сподобалася ідея з продажем Tomahawk Україні.

"Ви не проти, якщо я дам кілька тисяч Tomahawk вашим опонентам? Я дійсно сказав йому це. Йому не сподобалася ця ідея. Дуже не сподобалася. Я так і сказав. Інколи треба трохи пожартувати, але ні —він не хоче Tomahawk. Це жорстока зброя. Це наступальна, надзвичайно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб у нього стріляли Tomahawk", - наголосив Трамп.

Він заявив, що зустріч з Путіним пройде протягом двох тижнів.Президент США також зазначив, що "здатний" закінчити війну в Україні.

"Європа хоче закінчити війну в Україні, але їм не виходить. Я можу зробити це. Думаю, на нас чекає успіх", - переконаний Трамп.

Розмова Трампа та Путіна поставила під сумнів передачу Tomahawk

Президент США Дональд Трамп назвав проведену в 16 жовтня розмову з президентом РФ Володимиром Путіним дуже продуктивною і повідомив про заплановані майбутні зустрічі. Спершу відбудуться переговори радників високого рівня, а потім Трамп та Путін зустрінуться особисто в Будапешті.

Підсумки розмови Путіна та Трампа поставили під сумнів можливість передачі Києву далекобійних ракет Tomahawk, пише Reuters

"Несподіваний розвиток подій стався в той момент, коли Зеленський прямував до Білого дому, щоб досягти більшої військової підтримки, включаючи наступальні ракети великої дальності. Однак примирливий тон Трампа після розмови з президентом Росії, мабуть, поставив під сумнів можливість такої підтримки у найближчому майбутньому та посилив побоювання європейців щодо капітуляції США перед Москвою", - йдеться у публікації.