Трамп анонсував зустріч з Путіним у Будапешті після "продуктивної" розмови

Президент США Дональд Трамп назвав проведену в четвер розмову з президентом РФ Володимиром Путіним дуже продуктивною і повідомив про заплановані майбутні зустрічі. Спершу відбудуться переговори радників високого рівня, а потім Трамп та Путін зустрінуться особисто в Будапешті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Трампа у своїй соцмережі Truth Social.

Про розмову та зустріч Трампа і Путіна

Трамп заявив, що щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, яку вважає дуже продуктивною. За його словами, Путін привітав його та Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході — результатом, про який, за його словами, мріяли століттями. Трамп висловив переконання, що успіх на Близькому Сході може сприяти переговорам щодо припинення війни між Росією та Україною.

Під час розмови обговорювалася також роль Першої леді Меланії у справах дітей. Путін висловив подяку за її участь і зазначив, що така співпраця триватиме. Крім того, сторони приділили увагу питанням торгівлі між Росією та Сполученими Штатами після завершення війни.

Трамп повідомив, що після розмови домовлено провести зустріч радників високого рівня наступного тижня. Перші переговори від імені США проведе Державний секретар Марко Рубіо разом із іншими учасниками, яких буде призначено пізніше. Місце проведення зустрічі радників буде визначено додатково.

"Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, в Будапешті, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій "безславній" війні між Росією та Україною", - написав Трамп.

Також наступного дня запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті для обговорення підсумків розмови з Путіним та інших важливих питань.

Трамп підкреслив, що телефонна розмова з Путіним стала значним кроком уперед і дозволяє сподіватися на подальший прогрес у дипломатичних зусиллях.

Зустріч із Трампом може наблизити завершення війни

Володимир Зеленський заявив, що Україна завершила підготовку до зустрічі з Дональдом Трампом. За його словами, ці переговори можуть наблизити завершення війни завдяки впливу США.

"Це реально може наблизити завершення війни: саме в Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі", - заявив президент України