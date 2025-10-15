Зустріч із Трампом може наблизити завершення війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завершила підготовку до зустрічі з Дональдом Трампом. За його словами, ці переговори можуть наблизити завершення війни завдяки впливу США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення глави держави.

Зустріч із Трампом може стати важливою для миру

Зеленський повідомив, що Україна виконала "домашню роботу" перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом — підготувала військову й економічну частини переговорів.

"Це реально може наблизити завершення війни: саме в Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі", - заявив Зеленський.

Зеленський повідомив, що українська делегація на чолі з прем’єр-міністеркою, керівником Офісу президента, заступником міністра закордонних справ та послом України вже перебуває у Вашингтоні. Команда проводить зустрічі з американськими урядовцями, оборонними компаніями, зокрема виробниками систем протиповітряної оборони, а також з представниками енергетичного сектору, готуючи основу для майбутніх переговорів із президентом США.

Про зустріч президентів

Трамп підтвердив, що планує зустрітися з Зеленським у Білому домі.

Зокрема, під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One президента США запитали, чи буде він приймати Зеленського в Білому домі цієї п'ятниці, і він відповів ствердно.

"Я думаю, що так. Так", - сказав він.

При цьому видання Axios, посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, пише, що лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, можливі поставки Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо президент РФ Володимир Путін не зупинить війну.

Про зустріч Зеленського та Трампа спершу повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

Раніше лідери двічі поспілкувалися телефоном, обговорюючи, зокрема, продаж ракет Tomahawk та шляхи завершення війни з Росією.