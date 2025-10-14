Зеленський розповів, що буде обговорювати з Трампом у Вашингтоні

У пʼятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський написав у телеграм-каналі.

Про що говоритимуть

"Команда України вже поїхала до США: прем’єр-міністр Юлія Свириденко, голова ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров і деякі представники дипломатичного сектору. У них буде низка зустрічей. Також у мене буде можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з президентом Трампом. Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний президенту Трампу за наш діалог та підтримку", - зауважив президент.

За його словами, буде й кілька інших важливих зустрічей – з оборонними компаніями, можливі також зустрічі із сенаторами та конгресменами.

"Матиму й зустрічі з енергетичними компаніями. Це потрібно – це була пропозиція президента Трампа, – і я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак, навіть не тих атак, які Росія вже здійснила. Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно",- підкреслив Зеленський.

Він додав, що основними темами візиту стануть ППО та українські далекобійні можливості, щоб чинити тиск на Росію заради миру.

Трамп підтвердив зустріч

Трамп підтвердив, що планує зустрітися з Зеленським у Білому домі.

Зокрема, під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One президента США запитали, чи буде він приймати Зеленського в Білому домі цієї п'ятниці, і він відповів ствердно.

"Я думаю, що так. Так", - сказав він

При цьому видання Axios, посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, пише, що лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, можливі поставки Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо президент РФ Володимир Путін не зупинить війну.

Про зустріч Зеленського та Трампа спершу повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

Раніше лідери двічі поспілкувалися телефоном, обговорюючи, зокрема, продаж ракет Tomahawk та шляхи завершення війни з Росією.