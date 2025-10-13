Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Ракети Tomahawk для України: Зеленський назвав три можливі джерела фінансування

Володимир Зеленський
Україна може отримати Tomahawk через програму НАТО PURL / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що постачання ракет Tomahawk для України може фінансуватися трьома шляхами: через натівську програму PURL, велику двосторонню угоду зі США або за рахунок використання заморожених російських активів.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення глави держави.

Україна може отримати Tomahawk

"Один з варіантів – це натівська програма PURL, через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші в Америці зброю різного характеру, потім передають нам те, що ми бажаємо. НАТО може закуповувати свої рішення, але я думаю, що ми точно можемо використовувати цей інструмент", - сказав Зеленський

Президент також зазначив, що серед можливих варіантів фінансування постачання ракет Tomahawk розглядається так звана "mega deal" — велика угода зі Сполученими Штатами. Водночас, за його словами, до реалізації цього варіанту ще потрібно дійти, оскільки відповідні рішення наразі відсутні.

Глава держави наголосив, що фінансування за рахунок заморожених російських активів є "перспективним і справедливим варіантом", однак потребує ухвалення політичного рішення.

Президент підкреслив, що більшість партнерів позитивно ставляться до можливості використання заморожених російських активів для фінансування постачання ракет. Водночас, за його словами, реалізація цього механізму залежить від ухвалення відповідного політичного рішення, яке, на його думку, слід приймати швидше, аби не зволікати з подальшими процесами.

Він зазначив, що обговорив питання постачання ракет Tomahawk під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, однак поки що, за його словами, зарано говорити про конкретну кількість або строки можливого отримання.

Про ракети Tomahawk

Ракети Tomahawk, дальність яких сягає 2500 км, можуть стати ключовим елементом української оборони. Президент Росії Володимир Путін попередив, що постачання таких ракет Україні може зруйнувати відносини Москви з Вашингтоном.

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначав, що Дональд Трамп підтримує ідею можливих ударів по енергетичній інфраструктурі Росії у відповідь на агресію.

Після зустрічі з Зеленським на Генасамблеї ООН Трамп заявив, що Україна, за підтримки ЄС, може повернути окуповані території і навіть просунутись далі, адже економіка Росії перебуває у складному стані.

Автор:
Ольга Опенько