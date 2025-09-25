Трамп схвалив удари України по енергетиці РФ у відповідь на атаки — Зеленський

Президент США Дональд Трамп підтримує думку про те, що Україна може завдавати удари по енергетиці Росії у відповідь на її атаки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Axios.

"Якщо вони нападуть на нашу енергетику, президент Трамп підтримує думку, що ми можемо відповідати енергетикою", — сказав президент Володимир Зеленський.

Зеленський також зазначив, що під час зустрічі з Трампом вони обговорили інші цілі, такі як фабрики дронів і ракетні об’єкти, хоча ці об’єкти добре захищені. Він підкреслив, що Україна не атакуватиме цивільних, але центри російської влади, зокрема Кремль, можуть бути важливими для переговорів.

"Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища", — додав Зеленський.

Він також розповів, що звернувся до Трампа з одним конкретним проханням про нову систему озброєння, яка, за його словами, змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Що саме за система, Зеленський не уточнив, але Трамп погодився "працювати над цим".

Зазначимо, що зустріч відбулася напередодні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський наголосив на чіткій підтримці з боку США щодо ударів по російських цілях та готовності України застосувати додаткову зброю далекого радіуса дії, якщо це сприятиме завершенню війни.

Нагадаємо, Трамп після зустрічі з Зеленським на полях Генасамблеї ООН заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути всі свої території, які тимчасово окуповані Росією.