Швейцарія готова стати майданчиком для зустрічі Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер підтвердив готовність до переговорів із російською стороною. Швейцарія висловила готовність прийняти таку зустріч.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський і Путін можуть зустрітися у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Глава держави подякував Швейцарії за підтримку України та солідарність з українським народом. Під час зустрічі лідери обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру.

"Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Карін Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч. Утім президенти мають однакове бачення: поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну", - йдеться в повідомленні.

Сторони наголосили, що порушення Росією повітряного простору держав-членів НАТО та фіксація дронів у дедалі більшій кількості країн свідчать про системне розширення агресії.

Крім того, Володимир Зеленський та Карін Келлер-Зуттер обговорили співпрацю у рамках великого культурного проєкту та продовження партнерства щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Глава української держави запросив президентку Швейцарії відвідати Україну з офіційним візитом.

Шлях до миру

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас у США видали директиву, якою заборонили передавати інформацію про мирні переговори між Україною та Росією союзникам.