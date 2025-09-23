США готові ввести потужні тарифи проти РФ у разі відмови від миру — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові запровадити потужні тарифи проти Росії, якщо Кремль відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні. За його словами, для ефективності заходів європейські країни мають приєднатися до США та ввести аналогічні тарифи.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на виступ Дональда Трампа на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Трамп готовий до економічних санкцій

"У разі, якщо Росія не готова укласти угоду про припинення війни, то Сполучені Штати повністю готові ввести дуже сильні потужні тарифи, які, на мою думку, дуже швидко зупинять кровопролиття. Але для того, щоб ці тарифи були ефективними, європейські країни, всі ви, хто зараз зібралися тут, повинні приєднатися до нас і прийняти точно такі ж заходи", - сказав він.

Дональд Трамп наголосив, що нині головним питанням є кількість життів, які ще можуть бути втрачені з обох сторін конфлікту в Україні.

За його словами, Китай та Індія продовжують купувати російську нафту, що робить їх основними спонсорами війни. Трамп також звернув увагу, що навіть деякі країни НАТО не відмовилися від російських енергоносіїв та продуктів, що, на його думку, неприйнятно, оскільки таким чином вони фінансують війну проти власних інтересів.

Довідково:

Загальні дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН розпочалися 23 вересня в Нью-Йорку і триватимуть до 27 та 29 вересня 2025 року. Лідери держав, міністри та активісти обговорюють глобальні виклики у сфері миру, безпеки та сталого розвитку. Тема сесії: "Разом краще: 80 і більше років заради миру, розвитку та прав людини".

Шлях до миру

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас у США видали директиву, якою заборонили передавати інформацію про мирні переговори між Україною та Росією союзникам.