Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН: що відомо

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 23 вересня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення речниці Білого Дому Керолайн Левітт під час пресбрифінгу.

Того ж дня Трамп проведе низку двосторонніх зустрічей з генеральним секретарем ООН, лідерами Аргентини та Євросоюзу. Крім того, запланована багатостороння зустріч за участю представників Катару, Саудівської Аравії, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії.

Шлях до миру

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас у США видали директиву, якою заборонили передавати інформацію про мирні переговори між Україною та Росією союзникам.